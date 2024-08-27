Мошенники обманули екатеринбуржца на 9 миллионов рублей

В Екатеринбурге мошенники обманули на 9 миллионов рублей специалиста по системам безопасности

2:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге мошенники обманули жителя города на девять миллионов рублей. Как позже стало известно, пострадавший от обмана злоумышленников мужчина был во главе фирмы по проектированию и установке систем безопасности.

Фото: website of the Nationaal Museum van Wereldculturen by Jaap de Jonge, CC BY 4.0

Как сообщает "Царьград" со ссылкой на городской портал Екатеринбурга E1. RU, всё началось 17 августа. Неизвестный человек позвонил 67-летнему мужчине по телефону и информировал о том, что у него подходит к концу срок договора по абонентскому номеру. При этом мошенник отметил, что пролонгировать договор не составляет большого труда. После этого екатеринбуржцу сказали, что всё, что от него требуется, — это передать код из сообщения. Ничего не подозревавший мужчина сообщил всю необходимую информацию мошеннику, после чего увидел, что в его личный кабинет на справочно-информационном интернет-портале "Госуслуги" кто-то проник. Более того, там возникла доверенность на постороннего человека.

Неизвестные моментально выразили готовность помочь мужчине. Они порекомендовали пострадавшему обратиться в Центральный банк Российской Федерации. После этого мошенники ненастоящих финансовых учреждений стали уверять человека, что денежные средства ещё возможно спасти, исключительно если их "задекларировать".

После произошедшего к екатеринбуржцу явился курьер "инкассатор" в неофициальной одежде и без удостоверения, сказал ключевое слово "туман" и взял денежные средства. За всё время курьер посещал екатеринбуржца три раза, и каждый раз у этих встреч были разные местоположения. Чтобы раньше времени не вызвать подозрения, мошенники даже выдавали мужчине фейковую документацию о приёме налички. Как отмечается, какую-то сумму пострадавший перевёл посредством банкомата.

Только после случившегося мужчина осознал, что его обманули. На данный момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют расследование по этому делу.

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