Мошенники обманули екатеринбуржца на 9 миллионов рублей

В Екатеринбурге мошенники обманули жителя города на девять миллионов рублей. Как позже стало известно, пострадавший от обмана злоумышленников мужчина был во главе фирмы по проектированию и установке систем безопасности.
Как сообщает "Царьград" со ссылкой на городской портал Екатеринбурга E1. RU, всё началось 17 августа. Неизвестный человек позвонил 67-летнему мужчине по телефону и информировал о том, что у него подходит к концу срок договора по абонентскому номеру. При этом мошенник отметил, что пролонгировать договор не составляет большого труда. После этого екатеринбуржцу сказали, что всё, что от него требуется, — это передать код из сообщения. Ничего не подозревавший мужчина сообщил всю необходимую информацию мошеннику, после чего увидел, что в его личный кабинет на справочно-информационном интернет-портале "Госуслуги" кто-то проник. Более того, там возникла доверенность на постороннего человека.
Неизвестные моментально выразили готовность помочь мужчине. Они порекомендовали пострадавшему обратиться в Центральный банк Российской Федерации. После этого мошенники ненастоящих финансовых учреждений стали уверять человека, что денежные средства ещё возможно спасти, исключительно если их "задекларировать".
После произошедшего к екатеринбуржцу явился курьер "инкассатор" в неофициальной одежде и без удостоверения, сказал ключевое слово "туман" и взял денежные средства. За всё время курьер посещал екатеринбуржца три раза, и каждый раз у этих встреч были разные местоположения. Чтобы раньше времени не вызвать подозрения, мошенники даже выдавали мужчине фейковую документацию о приёме налички. Как отмечается, какую-то сумму пострадавший перевёл посредством банкомата.
Только после случившегося мужчина осознал, что его обманули. На данный момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют расследование по этому делу.
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