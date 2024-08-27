Стали известны самые популярные схемы мошенничества в Нижнем Новгороде

Почти 100 миллионов рублей отдали мошенникам нижегородцы за неделю

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно, что с 19 по 25 августа злоумышленникам удалось заполучить от жителей Нижнего Новгорода примерно 100 миллионов рублей. В пресс-службе областного МВД рассказали несколько самых популярных мошеннических схем.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

Как сообщается на сайте сетевого издания newsnn.ru, самый популярный метод мошенников незаконно получить с граждан денежные средства подразумевает использование телефона. Злоумышленник сообщает, что он якобы работник коммерческой кредитно-финансовой организации, и уведомляет о том, что финансы человека находятся под угрозой. Как правило, мошенник просит перевести денежные средства на "безопасный счет".

Не менее популярным способом является интернет-схема, которая применяется при покупках в режиме онлайн. Кроме того, к предложениям допзаработка может быть тоже причастен мошенник.

В итоге сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 107 совершённых мошенниками преступлений за неделю. Нижегородцы потеряли 96,6 млн рублей.

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