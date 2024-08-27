Смертельный спор: женщина едва не погибла после того, как выпила 0,5 литра водки

В поселке Быково под Волгоградом произошел необычный инцидент. В реанимационное отделение Быковской центральной районной больницы была госпитализирована 38-летняя женщина, которая пыталась установить личный рекорд по количеству выпитого алкоголя.
По информации источника из экстренных служб региона, женщина приняла участие в дружеском споре и, находясь в состоянии опьянения, выпила 0,5 литра водки. После этого ее состояние ухудшилось, и она была экстренно доставлена в больницу.
Обстоятельства спора и детали призового фонда остаются неизвестными, однако предполагается, что мотивация для участия в споре была весьма значительной, пишет novostivolgograda.ru.
Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России. Административный центр Волгоградской области.
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