Смертельный спор: женщина едва не погибла после того, как выпила 0,5 литра водки

Женщина попала в больницу после того, как выпила 0,5 литра водки на спор

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В поселке Быково под Волгоградом произошел необычный инцидент. В реанимационное отделение Быковской центральной районной больницы была госпитализирована 38-летняя женщина, которая пыталась установить личный рекорд по количеству выпитого алкоголя.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

По информации источника из экстренных служб региона, женщина приняла участие в дружеском споре и, находясь в состоянии опьянения, выпила 0,5 литра водки. После этого ее состояние ухудшилось, и она была экстренно доставлена в больницу.

Обстоятельства спора и детали призового фонда остаются неизвестными, однако предполагается, что мотивация для участия в споре была весьма значительной, пишет novostivolgograda.ru.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.

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