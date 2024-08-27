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Смертельный спор: женщина едва не погибла после того, как выпила 0,5 литра водки

Женщина попала в больницу после того, как выпила 0,5 литра водки на спор
0:47
Происшествия

В поселке Быково под Волгоградом произошел необычный инцидент. В реанимационное отделение Быковской центральной районной больницы была госпитализирована 38-летняя женщина, которая пыталась установить личный рекорд по количеству выпитого алкоголя.

Женщина попала в больницу после того, как выпила 0,5 литра водки на спор
Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

По информации источника из экстренных служб региона, женщина приняла участие в дружеском споре и, находясь в состоянии опьянения, выпила 0,5 литра водки. После этого ее состояние ухудшилось, и она была экстренно доставлена в больницу.

Обстоятельства спора и детали призового фонда остаются неизвестными, однако предполагается, что мотивация для участия в споре была весьма значительной, пишет novostivolgograda.ru.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России. Административный центр Волгоградской области.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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