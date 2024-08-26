В Перми осудили преступную группу, которая выгоняла горожан из квартир

В Перми преступники заставляли горожан продать жильё, подселяя к ним бомжей

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Перми осудили нескольких граждан, которые занимались преступной деятельностью. Они заставляли людей продавать собственные жилые помещения по уменьшенной цене посредством угроз, применения силы, подселения бездомных. Об этом информировали российское информационное агентство URA.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Фото: Flickr by alanharder.ca, CC BY 2.0

В городе на востоке европейской части Российской Федерации, в Предуралье, около 4 лет назад преступники заставили женщину продать им половинную долю жилого помещения по шоссе Космонавтов. Как оказалось, сумма составляла 460 тысяч рублей. Для того чтобы добиться желаемого, преступники подселили в эту квартиру пять неизвестных человек. Новые жильцы не имели какого-то места жительства. Кроме того, они на постоянной основе пьянствовали, употребляли различные наркотические вещества, а также сильно загрязняли жилую площадь. В дополнение соседи по квартире начали угрожать женщине тем, что заразят её медленно прогрессирующим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека, а точнее ВИЧ-инфекцией. Потерпевшая не смогла больше терпеть происходящее вокруг и полностью продала данное имущество.

Ещё одной жертвой преступников стал мужчина, к которому всё по той же схеме подселили людей. У пострадавшего, ко всему прочему, есть сын. Подселившиеся люди вели себя аморально и разрушали собственность.

Суд признал злоумышленников виновными по ч.2 ст.179 УК РФ. Глава преступной группы приговорен к 6 годам 6 месяцам в исправительном учреждении. Срок его сообщников на несколько месяцев меньше.

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