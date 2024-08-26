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Телефонный терроризм: волжанин "заминировал" город по телефону и попал под уголовное дело

В Волгограде молодой человек попал под стражу после ложных сообщений о минировании
Происшествия

23-летний житель Волжского стал фигурантом уголовного дела после того, как сообщил о минировании многоэтажки и электроподстанции. Об этом сообщает издание "Волжский.ру"

В Волгограде молодой человек попал под стражу после ложных сообщений о минировании
Фото: volgograd.ru by пресс-служба Волгоградской области, CC BY 4.0

Управление ФСБ по Волгоградской области сообщило о задержании 23-летнего жителя Волжского, который совершил ложные звонки о готовящихся терактах.

Молодой человек позвонил в службу экстренной помощи 112 и заявил о минировании многоквартирного дома и электроподстанции. На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов, которые вскоре выяснили, что информация о терактах не соответствует действительности.

Силовикам удалось установить личность звонившего и задержать его. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (часть 2). Обстоятельства инцидента выясняются. 

Ранее в Волгограде была задержана стримерша, которая ради привлечения внимания вызывала скорую помощь и полицию на несуществующие происшествия.

Уточнения

Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте или преступлении посредством телефонного вызова. Имеет много общего с ложным вызовом сил быстрого реагирования. Как правило, под термином телефонный терроризм понимается заведомо ложное сообщение о наличии взрывного устройства в общественном месте.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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