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Екатеринбургская молодежь объявила "хлебный бойкот" в поддержку Дурова

В Екатеринбурге объявили бойкот французской пекарни в знак поддержки Павла Дурова
Происшествия

Молодые жители Екатеринбурга выразили солидарность с создателем Telegram, задержанным во Франции, необычным способом — отказом от покупки выпечки в популярной сети. Об этом сообщает Царьград, со ссылкой на Telegram-канал

В Екатеринбурге объявили бойкот французской пекарни в знак поддержки Павла Дурова
Фото: https://www.flickr.com/photos/techcrunch/21420233640 by TechCrunch, CC BY 2.0

В Екатеринбурге группа молодых людей инициировала бойкот сети пекарен "Французский пекарь". Этот шаг, как сообщает Telegram-канал "Бандитский центр", стал ответом на арест Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, произошедший во Франции.

Участники акции заявили, что пришли к пекарне, чтобы выразить свое неприятие действий французских властей, которые они считают неправомерными. Молодые люди призвали всех присоединиться к бойкоту и отказаться от посещения пекарен "Французский пекарь" в знак протеста. Они также высказались за освобождение Павла Дурова.

Напомним, что Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле Бурже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее свердловский депутат Максим Иванов высказал опасения, что арест Дурова может негативно сказаться на национальной безопасности России и повлиять на ход специальной военной операции.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов.

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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