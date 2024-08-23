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Новые жертвы: в деле серийного убийцы и насильника Миргорода из Москвы обнаружены ещё пять эпизодов

Серийного убийцу Миргорода признали виновным в пяти дополнительных эпизодах
1:06
Происшествия

Московскому серийному убийце Владимиру Миргороду предъявлены обвинения в пяти преступлениях. Подсудимый признал свою вину, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службе Следственного комитета по Москве.

Серийного убийцу Миргорода признали виновным в пяти дополнительных эпизодах
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Уточняется, что Миргорода обвиняют в совершении пяти дополнительных эпизодов, предусмотренных пунктами "а" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряжённое с изнасилованием).

В материалах СК говорится, что проведённые экспертизы подтвердили виновность подсудимого в указанных преступлениях. Следком продолжает расследование для выявления новых подробностей дополнительных эпизодов.

Миргорода приговорили к пожизненному заключению в 2012 году за убийство 15 женщин и одного подростка, которые он совершил в период с 2002 по 2004 годы в Москве и Московской области. Все жертвы были задушены, некоторые из них перед смертью подверглись сексуальному насилию.

Уточнения

Владимир Викторович Миргород (род. 9 ноября 1979, Москва, РСФСР, СССР) — российский серийный убийца и насильник. В 2002—2004 годах на севере и северо-западе Москвы и в прилегающих районах Московской области его жертвами стали 17 девушек и женщин, а также подросток — сын одной из жертв, оказавшийся на месте преступления.

Обвинение — вменение кому-либо какой-либо вины. В праве подразумевается обвинение в нарушении закона, выдвинутое и поддерживаемое уполномоченными на то правом органами и лицами. Обычно за выдвижением обвинения следует либо его поддержка, выражающаяся в доказывании виновности лица, привлекаемого к уголовной или иной ответственности, либо снятие обвинения.

Уби́йство — лишение жизни кого-либо. Практически всегда и во всех культурах мира является морально осуждаемым и юридически наказуемым поступком (преступлением).

Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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