Бунт и захват заложников в исправительной колонии Волгоградской области: причины, связь с ИГИЛ*, мнение ветерана "Альфы"

Захват заключёнными заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области в точности повторяет трагедию в ростовском СИЗО, которая произошла 16 июня, когда шестеро арестантов сумели выбраться из камеры и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Как рассказал в беседе с Pravda.Ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, без помощи сотрудников ФСИН, которые занимались охраной этого СИЗО, этой трагедии бы не произошло.
"Начальника колонии и замов, около 10 человек, поснимали за коррупционную составляющую, мягко говоря. На сегодняшний момент у нас ничего не меняется и не будет меняться в будущем. Потому что у нас не хватает от 30% до 40% сотрудников ФСИН, чтобы нормально выполняли свои обязанности. Я вас уверяю, что в Волгограде без коррупционной составляющей внутренней охраны, которая занималась охраной этих террористов, не обошлось", — отметил ветеран "Альфы".
По его словам, осужденные за террор, должны находиться под полным наблюдением, оперативным сопровождением с утра до вечера, не иметь возможности общаться с другими заключенными.
"Думаю, что переговоры могут закончиться ничем, потому что они уже убили сотрудников, думаю, что без штурма спецназом эта проблема не решиться", — заключил Гончаров.
23 августа в волгоградском городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии колонии № 10 заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения. Нападавшие заявили о связях организацией «Исламское государство»*.
Утром 16 июня шестеро арестантов в ростовском следственном изоляторе захватили в заложники двух сотрудников: начальника оперативного управления ростовского главка ФСИН Александра Богму и надзирателя Виктора Кончакова. По информации РИА Новости, преступники были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками. Cпецназ провел штурм изолятора: захватчики ликвидированы, а находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО освобождены и не пострадали.
* Террористическая организация, запрещена в России
Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. Административный центр — город-герой Волгоград. Волгоградская область граничит на севере с Саратовской областью, на северо-западе — с Воронежской областью, на западе, юго-западе и юге — с Ростовской областью, на юге и юго-востоке — с Астраханской областью, на юге — с Республикой Калмыкия, на востоке — с Казахстаном (Западно-Казахстанская область). Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, юг области расположен на скифской плите.
Исправительная колония — вид исправительных учреждений для содержания совершеннолетних граждан, осуждённых к лишению свободы. Был распространён в СССР, а ныне — в некоторых постсоветских странах.
Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых: подследственных — находящихся под следствием и ожидающих суда, подсудимых — находящихся под судом, осуждённых — ожидающих этапирования или следующих транзитом, как правило, в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы: исправительные колонии, воспитательные колонии, колонии-поселения, психиатрические лечебницы, задержанных, ожидающих экстрадиции.
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