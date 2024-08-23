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Осталась без Prada и Dior: в аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли брендовые сумки у воспитательницы детсада

У воспитательницы детсада конфисковали брендовые сумки в аэропорту Екатеринбурга
0:49
Происшествия

У вернувшейся из Турции жительницы Екатеринбурга сотрудники аэропорта изъяли восемь сумок известных брендов: Christian Dior, Prada и Saint Laurent. Об этом сообщает "Царьград".

У воспитательницы детсада конфисковали брендовые сумки в аэропорту Екатеринбурга
Фото: freepik.com by user15285612, PDM

Известно, что женщина работает воспитателем детского сада в Екатеринбурге. Сумки она приобрела во время отдыха в Турции. В аэропорту Кольцово брендовые товары вызвали подозрения у сотрудников таможенной службы, предположившей, что сумки поддельные, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Таможенники вызвали эксперта, который установил, что половина сумок — фальшивые. Поддельные изделия изъяли, а женщине выписали штраф в пять тысяч рублей. При этом екатеринбурженка честно задекларировала свои покупки.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

Аэропорт «Кольцово» имени А. Н. Демидова (ИАТА: SVX, ИКАО: USSS) — международный аэропорт Екатеринбурга с аэродромом класса «Б», расположенный в микрорайоне Кольцово Октябрьского района, что в 16 километрах к юго-востоку от центра города и в девяти километрах к северу от города Арамиль. Обслуживает как сам Екатеринбург, так прилежащие к нему районы Свердловской области. Имеет статус аэропорта федерального значения.

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

Воспитатель (воспитательница), Детоводитель — педагог, занимающийся воспитанием и обучением детей дошкольного возраста (до 7 лет) или молодых юношей и девушек — воспитанников.

Детский сад — учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений. Детские сады как тип учреждений существуют в большинстве стран и являются обычно первым звеном в системе народного образования (не считая образования, полученного от родителей).

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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