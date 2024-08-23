Заключенные захватили колонию в Волгоградской области: что там произошло, сколько человек погибло, подробности

Заключенные захватили колонию в Волгоградской области. Один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены

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Заключенные захватили колонию номер 19 в Волгоградской области. В заложники взяты четыре сотрудника ФСИН.

Фото: Freepik by rawpixel.com

По данным Telegram-канала SHOT, в колонии произошёл бунт, один сотрудник ФСИН убит, трое тяжело ранены в результате нападения.

Нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.

ИК-19 приехал спецназ, всего в колонии находятся 1230 заключённых, напавшие называют себя членами ИГ*

В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело, по которому проходят двое фигурантов.

* Террористическая организация, запрещена в России





Уточнения

Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района .Административный центр — город-герой Волгоград. Волгоградская область граничит на севере с Саратовской областью, на северо-западе — с Воронежской областью, на западе, юго-западе и юге — с Ростовской областью, на юге и юго-востоке — с Астраханской областью, на юге — с Республикой Калмыкия, на востоке — с Казахстаном (Западно-Казахстанская область). Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, юг области расположен на скифской плите.

Федера́льная слу́жба исполне́ния наказа́ний (ФСИН России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. ФСИН была создана по указу президента от 9 марта 2004 года № 314. На 2020 год в системе ФСИН работало более 225 тысяч сотрудников.

Исправительная колония — вид исправительных учреждений для содержания совершеннолетних граждан, осуждённых к лишению свободы. Был распространён в СССР, а ныне — в некоторых постсоветских странах.

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