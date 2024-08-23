Пожары потушены: власти рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА на посёлок Октябрьский

В Калачёвском районе потушены пожары после атаки беспилотников

Возникшие в результате атаки БПЛА пожары в посёлке Октябрьском Волгоградской области потушены, на месте продолжают работу спасатели МЧС и следственно-оперативные службы, рассказали в администрации Калачёвского района. Об этому пишут novostivolgograda.ru.

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По информации властей, жертв и пострадавших в результате инцидент нет, потребность в эвакуации граждан отсутствует.

Все социальные объекты в населённом пункте обследованы специалистами. В двух школах при падении обломков беспилотников выбило окна. Специальная комиссия проводит проверку жилых домов. Собственникам пострадавших квартир власти обещают выплатить компенсации.



Ранее украинские беспилотники атаковали Калачёвский район Волгоградской области. Большинство из них были сбиты. Предположительно, Киев планировал поразить военный объект на территории Октябрьского.

Уточнения

Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. В СССР пожар относился к стихийным бедствиям.

Калачёвский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Волгоградской области России.