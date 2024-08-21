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"Я твою семью на колени ставить буду": жительница Первоуральска стала жертвой запугивания со стороны коллекторов

Коллекторская компания оштрафована на 75 тысяч рублей за угрозы жительнице Первоуральска
0:55
Происшествия

В Свердловской области коллекторская компания была оштрафована на 75 тысяч рублей за нарушение законодательства.

Коллекторская компания оштрафована на 75 тысяч рублей за угрозы жительнице Первоуральска
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по этому региону, сотрудники компании не унимались и продолжали звонить жительнице Первоуральска, которая пропустила срок возврата долга перед микрофинансовой организацией, несмотря на законный запрет на подобные действия.

По словам самой пострадавшей, после задержки платежей по кредиту ей начали поступать звонки от незнакомцев. Они угрожали ей и требовали погашения долга. В числе угроз звучали такие фразы, как: "Если ты займ не вернёшь, я твою семью на колени ставить буду".

После тщательного расследования судебные приставы приняли меры и наложили штраф на коллекторов. Указанная сумма уже была полностью выплачена, сообщает "Царьград".

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.

Первоура́льск (до 1920 года — Васи́льевско-Шайта́нский посёлок) — город областного подчинения в европейской части Свердловской области, четвёртый по численности населения город в области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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