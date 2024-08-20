Семья украинских диверсантов изготавливала дроны в подвале под Краснодаром

В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В небольшом городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае проживала семья украинских диверсантов. Они делали в подвале дроны, чтобы запускать их на объекты инфраструктуры региона, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

Как же удалось их вычислить? Сдал семью украинцев ребёнок. Он в детском саду проболтался, что мама с бабушкой дома сами сооружают "самолётики".

Воспитатель группы оперативно догадался и отреагировал. В дом к диверсантам выехала полиция. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом. Административный центр — город Краснодар.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.