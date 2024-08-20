Полиция задержала девушек, сбивших коляску с ребенком в Екатеринбурге

Подростков, которые сбили на электросамокате детскую коляску в Екатеринбурге, поймали

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двух девушек, которые на скорости сбили детскую коляску с младенцем на электросамокате в Екатеринбурге, задержала полиция.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Видео этого инцидента попало в сеть. Родителей нарушителей привлекут к ответственности.

Аккаунт для аренды самоката, которым воспользовались подростки, заблокировали в сервисе. Владелец его был оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает "Царьград".

"Сервис "МТС Юрент" навсегда заблокировал аккаунт, с которого катались подростки, — заявил представитель сервиса.

Напомним, подростки 9 августа сбили коляску на пересечении улиц Куйбышева и Шейнкмана.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади. и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Крупнейший политический, экономический, административный, культурный и научно-образовательный центр Урала.

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