Муж с женой погибли на рыбалке в Свердловской области

В Свердловской нашли тела супругов, которые погибли во время рыбалки

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Супружескую пару 18 августа нашли мертвой в Свердловской области. Муж с женой погибли на рыбалке в Тавде при странных обстоятельствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Тело супруги оказалось в реке Карабашка, а ее мужа нашли недалеко от машины.

76-летние пенсионеры поехали порыбачить, но потом местный житель нашел их мертвыми.

По словам сотрудников полиции, жизни супругов унес несчастный случай.

"Инцидент случился около 10 часов утра. Скорее всего, женщина поскользнулась и упала в воду, а супруг попытался ее спасти, но ему внезапно стало плохо", — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Местный житель, как только нашел тела, сразу вызвал скорую помощь. Однако медики уже не в силах были спасти мужчину и женщину, так как они были мертвы, сообщает "Царьград".

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Екатеринбург. На западе область граничит с Пермским краем, на севере с Республикой Коми, на северо-востоке с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, на востоке с Тюменской областью, на юго-востоке с Курганской, на юге с Челябинской областью, а на юго-западе с Республикой Башкортостан.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.