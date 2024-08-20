Мигранты в Новосибирске устроили скотомогильник возле реки Тулы

В Новосибирске местные жители взволнованы тем, что реке Туле грозит большое загрязнение. Все дело в том, что в водоем попадают отходы от разделки животных мигрантами, которые содержат и разделывают на своих участках коз и баранов.
Дело в том, что иностранные граждане проживают в частном секторе на Тульской улице, рядом с водоохранной зоной. Там есть гостиницы и частные дома для мигрантов.
На берегу реки Тулы ситуация ведет к экологической катастрофе, поскольку канализация из гостиниц сливается прямо в воду, а отходы от разделки животных сбрасывают в импровизированный колодец рядом с рекой. Когда выпадают осадки, сточные воды попадают в реку. Это влияет на безопасность питьевой воды.
Местная жительница Ирина Шереметьева сообщила Nsk.om1, что на ситуация никто не обращает внимания.
"Там не просто кости, там кишки, мухи, опарыши. В водоохранной зоне складируется навоз от баранов", — уточнила она.
Активные жители обращались в разные инстанции, но проблему так и не решили.
Важно, что животные мигрантов нигде официально не зарегистрированы.
Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Город областного значения, образует муниципальное образование город Новосибирск со статусом городского округа. Место нахождения Полномочного представительства Президента РФ в Сибирском федеральном округе, президиума Сибирского отделения Российской академии наук, Пятого апелляционного суда общей юрисдикции и Кассационного военного суда Российской Федерации.
Сто́чные во́ды — атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате деятельности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.