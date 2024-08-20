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Мигранты в Новосибирске устроили скотомогильник возле реки Тулы

Реке Туле в Новосибирске грозит загрязнение из-за мигрантов
1:18
Происшествия

В Новосибирске местные жители взволнованы тем, что реке Туле грозит большое загрязнение. Все дело в том, что в водоем попадают отходы от разделки животных мигрантами, которые содержат и разделывают на своих участках коз и баранов.

Реке Туле в Новосибирске грозит загрязнение из-за мигрантов
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0

Дело в том, что иностранные граждане проживают в частном секторе на Тульской улице, рядом с водоохранной зоной. Там есть гостиницы и частные дома для мигрантов.

На берегу реки Тулы ситуация ведет к экологической катастрофе, поскольку канализация из гостиниц сливается прямо в воду, а отходы от разделки животных сбрасывают в импровизированный колодец рядом с рекой. Когда выпадают осадки, сточные воды попадают в реку. Это влияет на безопасность питьевой воды.

Местная жительница Ирина Шереметьева сообщила Nsk.om1, что на ситуация никто не обращает внимания.

"Там не просто кости, там кишки, мухи, опарыши. В водоохранной зоне складируется навоз от баранов", — уточнила она.

Активные жители обращались в разные инстанции, но проблему так и не решили.

Важно, что животные мигрантов нигде официально не зарегистрированы.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Город областного значения, образует муниципальное образование город Новосибирск со статусом городского округа. Место нахождения Полномочного представительства Президента РФ в Сибирском федеральном округе, президиума Сибирского отделения Российской академии наук, Пятого апелляционного суда общей юрисдикции и Кассационного военного суда Российской Федерации.

Сто́чные во́ды — атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате деятельности человека.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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