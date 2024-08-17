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Знакомый предложил квартиру, а в итоге исчез с миллионами: что произошло

Полиция Ставрополя задержала подозреваемого в крупном мошенничестве на 3,6 миллиона рублей
1:14
Происшествия

Жительница Ставрополя потеряла 3,6 миллиона рублей, став жертвой мошенничества под предлогом покупки квартиры в Сочи, как сообщили в региональном УМВД.

Полиция Ставрополя задержала подозреваемого в крупном мошенничестве на 3,6 миллиона рублей
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

Женщина доверилась своему знакомому, который предложил ей приобрести квартиру в Сочи. Он утверждал, что занимается ремонтом в новостройке и якобы ему пообещали расплатиться жильем.

Для убеждения он показывал фотографии и организовал экскурсию по дому, когда женщина приезжала. В результате 60-летняя ставропольчанка передала ему 1,6 миллиона рублей и продала свою квартиру и машину, чтобы добавить еще два миллиона.

Как сообщает  newstracker.ru, что квартиру она так и не получила, так как мужчина сначала затягивал выполнение обещаний, а затем перестал выходить на связь.

После обращения в полицию, 52-летнего подозреваемого задержали. Оказалось, что он действительно работал на новостройке, но квартира ему не была обещана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 10 лет лишения свободы.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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