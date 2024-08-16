Пенсионерка из Ишима лишилась миллиона рублей из-за мошенников

72-летняя пенсионерка из Ишима (Тюменская область) стала жертвой мошенников, которые сумели выманить у нее миллион рублей.
Сначала женщине позвонили якобы от имени сотрудника страховой компании и убедили в необходимости замены медицинского полиса. Спустя два дня последовал новый звонок от "представителя госуслуг", который сообщил о взломе ее личного кабинета, сообщает nashgorod.ru. После этого лжеполицейский убедил пенсионерку снять все деньги со счетов и перевести их на "безопасные" счета, что она и сделала, потеряв все свои накопления.
Город в России, административный центр Ишимского района Тюменской области. Расположен на левом берегу реки Ишим (приток Иртыша).
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