Пенсионерка из Ишима лишилась миллиона рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Ишима перевела миллион рублей мошенникам

72-летняя пенсионерка из Ишима (Тюменская область) стала жертвой мошенников, которые сумели выманить у нее миллион рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, CC BY-SA 3.0

Сначала женщине позвонили якобы от имени сотрудника страховой компании и убедили в необходимости замены медицинского полиса. Спустя два дня последовал новый звонок от "представителя госуслуг", который сообщил о взломе ее личного кабинета, сообщает nashgorod.ru. После этого лжеполицейский убедил пенсионерку снять все деньги со счетов и перевести их на "безопасные" счета, что она и сделала, потеряв все свои накопления.

Уточнения

Город в России, административный центр Ишимского района Тюменской области. Расположен на левом берегу реки Ишим (приток Иртыша).

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