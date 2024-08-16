Томичка перевела более 300 тысяч рублей мошенникам, получив предложение о фальшивой подработке

Томичка лишилась 300 тысяч рублей, бронируя отели по совету мошенников

Полиция региона сообщила о новой мошеннической схеме, из-за которой жительница Томска потеряла более 300 тысяч рублей.

Фото: freepik.com by yanalya, PDM

По данным правоохранительных органов, томичка получила сообщение в мессенджере с незнакомого номера, в котором ей предложили возможность дополнительного заработка. Работа заключалась в том, чтобы бронировать номера в отелях, якобы для повышения их рейтинга.

Женщина сама оплачивала бронирование. Когда средства закончились, она обратилась к своему куратору. Ей посоветовали взять кредит или одолжить деньги у знакомых. В этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников.

Всего томичка перевела злоумышленникам свыше 300 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Tomsk.mk.ru.

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