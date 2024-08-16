ВСУ нанесли террористический удар по Донецку, погибли двое мирных жителей

ВСУ нанесли террористический удар по ТЦ "Галактика" в Донецке, после чего возник крупный пожар.
Площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров. Из-за оперативной обстановки сотрудникам МЧС России приходится отъезжать на безопасное расстояние, чтобы тушить пожар. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По последним данным, погибли два человека. Возможно, жертв больше, так как на момент происшествия в торговом центре было много посетителей.
По данным военного следственного управления СК РФ по ДНР, с начала суток противник пять раз обстрелял Петровский район города из 155-мм артиллерии.
По предварительной информации, семь гражданских лиц, включая подростка, получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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