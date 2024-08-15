Школьницу из Москвы мошенники понудили похитить у матери 78000 рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Пятиклассница Даша из Москвы лишилась 78 тысяч рублей. Неизвестный, который представился менеджером популярной блогерши Королевы Роблокса, обманом получил доступ к её телефону и попросил девочку перевести деньги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ночью 10 августа Даше позвонил неизвестный мужчина. Он знал, что девочка играет в Roblox, и назвал себя менеджером её любимой блогерши Королевы Роблокса. На YouTube у неё 8 миллионов подписчиков.

"Менеджер" сказал Даше, что может подарить ей виртуальную валюту, но для этого нужен телефон её мамы. Девочка тайком взяла телефон мамы, позвонила "менеджеру" и по его инструкциям перевела деньги на счёт некой Елены Сергеевны.

После этого "менеджер" резко завершил разговор, а Даша испугалась и удалила все входящие звонки со смартфона. Но скрыть пропажу денег от мамы не удалось — днём того же дня мама школьницы написала заявление в полицию.

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