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В интернете опубликовали ещё одно свидетельство военных преступлений ВСУ в России

Укронацисты издеваются над пожилыми гражданами Курской области
Происшествия

В сеть попали возмутительные кадры. Двое молодых отморозков в украинской форме и с новенькими шлемами, сделанными как копии нацистских шлемов эпохи Великой Отечественной войны, сняли на видео момент захода в Курскую область и разбитую технику. Им встретился заблудившийся пожилой житель, явно нуждающийся в помощи в связи со старческим слабоумием. Молодчики стали изображать из себя германских нацистов, глумиться над стариком и высмеивать его. Старичок в силу болезни не мог понять, что происходит и ответить подонкам надлежащим образом.

Укронацисты издеваются над пожилыми гражданами Курской области
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

74-летний дед из этого страшного украинского видео пропал без вести. Его не видели уже 10 дней. Преступник, который опубликовал видео в интернете, пишет:

Не переживайте, "русиш швайне не дошел до своей водки"

Добавляя, что пенсионера застрелили после окончания записи. Его внучка в это не верит.

По информации Mash, видео было снято 11 августа в селе Заолешенка. На видео запечатлён пенсионер Александр Гусаров, который является местным жителем. Он искал наших военных, но заблудился.

Один из этих военнослужащих — 38-летний Василий Данилюк из города Городенка в Ивано-Франковской области. Его замечали у себя на родине в клубах для сексуальных извращенцев. Именно он кричит за кадром:

"Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди, пей водка!"

Данилюка и его пока не опознанного сообщника очень просят найти и задержать живыми — чтобы перевоспитать. За их поимку уже объявлена награда в размере 5 миллионов рублей.

Родные Гусарова ищут его уже девять дней, но пока не могут найти никаких следов. С момента вторжения ВСУ в Курскую область, дедушка находится на улице. Последний раз с ним созванивались 6 числа, после чего связь была потеряна. 11 августа его сняли на видео, но после этого его местонахождение остаётся неизвестным.

Хочется надеяться, что эти выкормыши неонацистского режима будут найдены и предстанут перед судом. Как отмечает политолог Сергей Марков, происходящее на видео является тяжким военным преступлением (нельзя оскорблять и унижать гражданских жителей) и преступной героизацией нацизма. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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