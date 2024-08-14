Молодой водитель пытался остановить машину руками — это закончилось трагедией

В Тюмени на улице Сперанского произошла трагедия — автомобиль наехал на своего владельца. Молодой человек, 21 года, занимался ремонтом своей машины, когда она неожиданно начала двигаться. Как сообщает Megatyumen. ru, он попытался остановить её руками, но упал и оказался зажатым между своей "Тойотой" и другим транспортным средством, — сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
Водитель не предпринял необходимых мер для предотвращения инцидента. В результате он получил смертельные травмы. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
Детали
Тюмень
Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень. Источник
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