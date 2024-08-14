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Скандал в Екатеринбурге: учитель физкультуры пытался провезти реликвии Третьего Рейха

Таможенники обнаружили в посылке из Германии 57 немецких наград времен мировых войн.
1:13
Происшествия

Сотрудники Уральского таможенного управления обнаружили в посылке, пришедшей из Мюнхена в Екатеринбург, 57 немецких государственных наград времен Первой и Второй мировой войны. Как сообщает "Царьград", посылка вызвала подозрения у таможенников, и они решили её вскрыть. Внутри оказались знаки отличия, значки и награды, выпущенные в период с 1913 по 1945 год, которые прибыли в Россию из Германии.

Таможенники обнаружили в посылке из Германии 57 немецких наград времен мировых войн.
Фото: commons.wikimedia.org by Kipelok, CC BY-SA 4.0

Адресатом посылки оказался учитель физкультуры из Екатеринбурга. Как выяснилось, он выиграл эти награды, в том числе медали "Железный крест", "За военные заслуги", награды за выслугу в Вермахте и значок с имперским орлом, на интернет-аукционе.

Эксперты признали эти награды, созданные более полувека назад, культурной ценностью. Получателя задержали при получении посылки, и в его отношении было возбуждено уголовное дело. Учителю, который планировал продать награды коллекционерам, грозит до пяти лет лишения свободы за контрабанду.

Стоимость содержимого посылки оценили в 300 тысяч рублей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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