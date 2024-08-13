В Самарской области зверски убит младенец, подозреваемый задержан

Кошмар в Самарской области: маньяк надругался над девочкой-младенцем и убил её

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Самарской области произошла ужасная трагедия. Пьяный сосед, ранее судимый Сергей, похитил и изнасиловал двухлетнюю девочку. Он проник в дом, где девочка находилась с бабушкой, пока её мама была на работе.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Когда бабушка ненадолго отвлеклась, девочка осталась одна. В это время сосед, который уже имел проблемы с законом, проник во двор и похитил ребёнка. Он увёл девочку в соседний дом. Когда девочку нашли, она была без сознания и имела многочисленные травмы. По словам родственников, на её теле не было живого места.

Сосед жестоко надругался над ребёнком, а затем сломал ей все кости и проломил голову. Девочка скончалась в реанимации.

Правоохранительные органы быстро поймали преступника. Во время допроса один из полицейских попытался обвинить мать девочки, сказав: "Что, мамаша, нагулялась? Сама виновата в смерти дочери, меньше бы бухала".

Также выяснилось, что подозреваемый в убийстве состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело, возбуждённое по факту убийства, взято под контроль на региональном уровне. Убийце грозит пожизненное заключение. В настоящее время проводятся судмедэкспертизы.

Пользователи интернета в ярости и требуют смертной казни для злодея. Однако даже отмена моратория на смертную казнь не изменит его участи, ибо "закон обратной силы не имеет". Впрочем, при определённых условиях достойное наказание ему обеспечат.