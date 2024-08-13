В Самарской области произошла ужасная трагедия. Пьяный сосед, ранее судимый Сергей, похитил и изнасиловал двухлетнюю девочку. Он проник в дом, где девочка находилась с бабушкой, пока её мама была на работе.
Когда бабушка ненадолго отвлеклась, девочка осталась одна. В это время сосед, который уже имел проблемы с законом, проник во двор и похитил ребёнка. Он увёл девочку в соседний дом. Когда девочку нашли, она была без сознания и имела многочисленные травмы. По словам родственников, на её теле не было живого места.
Сосед жестоко надругался над ребёнком, а затем сломал ей все кости и проломил голову. Девочка скончалась в реанимации.
Правоохранительные органы быстро поймали преступника. Во время допроса один из полицейских попытался обвинить мать девочки, сказав: "Что, мамаша, нагулялась? Сама виновата в смерти дочери, меньше бы бухала".
Также выяснилось, что подозреваемый в убийстве состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело, возбуждённое по факту убийства, взято под контроль на региональном уровне. Убийце грозит пожизненное заключение. В настоящее время проводятся судмедэкспертизы.
Пользователи интернета в ярости и требуют смертной казни для злодея. Однако даже отмена моратория на смертную казнь не изменит его участи, ибо "закон обратной силы не имеет". Впрочем, при определённых условиях достойное наказание ему обеспечат.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.