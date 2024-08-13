Обвинение ради любви: ложь привела жителя Ставрополья на скамью подсудимых

Житель села Ачикулак в Ставропольском крае предстанет перед судом по делу о ложном доносе: мужчина обратился в полицию с заявлением о краже телефона, денег и банковской карты, обвинив в преступлении свою сожительницу.
Следствие установило, что кражи не было, а обвинения были выдвинуты для того, чтобы вернуть женщину, которая ушла после ссоры. В результате против мужчины возбуждено уголовное дело, материалы которого переданы в Нефтекумский районный суд, сообщает newstracker.ru.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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