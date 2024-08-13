Обычная микроволновка едва не уничтожила квартиру в Волгоградской области

Микроволновка стала причиной пожара в Волжском

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волжском (Волгоградская область) произошел серьезный инцидент, который едва не закончился трагедией: в одной из квартир пятиэтажного дома возник пожар из-за неисправной микроволновки.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Огонь быстро охватил кухню, разрушив ее полностью. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место происшествия прибыло три пожарных машины, и десяти спасателям удалось локализовать возгорание. Инцидент привел к полному уничтожению кухни, но, к счастью, пожар был остановлен до того, как огонь распространился на другие помещения, сообщает novostivolgograda.ru.

Региональное ГУ МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности: не перегружать электросеть, не использовать неисправные электрические приборы и доверять их ремонт исключительно специалистам.