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Запорожская АЭС не понесла критического урона в ходе теракта со стороны ВСУ

Директор ЗАЭС рассказал, что в ходе атаки ВСУ конструкция станции не пострадала
1:24
Происшествия

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал об итогах вчерашнего инцидента, который стал крупнейшим за последнее время на станции. Инцидент был связан с террористическими обстрелами со стороны ВСУ.

Директор ЗАЭС рассказал, что в ходе атаки ВСУ конструкция станции не пострадала
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, CC BY-SA 4.0

Стало известно, что именно горело на железобетонной башне — это были пластиковые сепарирующие устройства. Причиной возгорания стала горючая жидкость, которая находилась в ёмкости, прикреплённой к украинскому дрону.

К счастью, пожар удалось быстро потушить, и ядерным объектам не был нанесён вред. Градирня была выведена из эксплуатации ещё два года назад из-за рисков, связанных с возможными обстрелами со стороны артиллерии.

"Самое главное и положительное, что конструкция устояла", — считает директор ЗАЭС.

Утром дирекция Запорожской АЭС провела представителей МАГАТЭ к месту, где было ликвидировано возгорание. Там эксперты увидели остатки сепарирующих устройств, которые совершенно не были похожи на сгоревшие покрышки или человеческие останки, как это пытались представить в своих фейках украинские информационные каналы.

Градирню ждёт ремонт и замена повреждённых частей. Однако есть и положительный момент: башня продемонстрировала свою устойчивость, и пожар не нанёс существенного вреда её конструкции.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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