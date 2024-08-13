Запорожская АЭС не понесла критического урона в ходе теракта со стороны ВСУ

Директор ЗАЭС рассказал, что в ходе атаки ВСУ конструкция станции не пострадала

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал об итогах вчерашнего инцидента, который стал крупнейшим за последнее время на станции. Инцидент был связан с террористическими обстрелами со стороны ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, CC BY-SA 4.0

Стало известно, что именно горело на железобетонной башне — это были пластиковые сепарирующие устройства. Причиной возгорания стала горючая жидкость, которая находилась в ёмкости, прикреплённой к украинскому дрону.

К счастью, пожар удалось быстро потушить, и ядерным объектам не был нанесён вред. Градирня была выведена из эксплуатации ещё два года назад из-за рисков, связанных с возможными обстрелами со стороны артиллерии.

"Самое главное и положительное, что конструкция устояла", — считает директор ЗАЭС.

Утром дирекция Запорожской АЭС провела представителей МАГАТЭ к месту, где было ликвидировано возгорание. Там эксперты увидели остатки сепарирующих устройств, которые совершенно не были похожи на сгоревшие покрышки или человеческие останки, как это пытались представить в своих фейках украинские информационные каналы.

Градирню ждёт ремонт и замена повреждённых частей. Однако есть и положительный момент: башня продемонстрировала свою устойчивость, и пожар не нанёс существенного вреда её конструкции.