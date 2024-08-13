Неофашист устроил бойню в турецкой мечети

В Турции устроил теракт сторонник неонацистской идеологии

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Турции 12 августа произошёл теракт. Мужчина в маске с изображением черепа и шевроном нацистской дивизии СС "Мёртвая голова" напал на мечеть Эскишехир-Тепебаши в городе Эскишехире. Он ранил ножом семерых человек, одного из них зарубил топором.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/, PDM

Нападавшего задержал полицейский патруль, находившийся рядом. На место происшествия приехала скорая помощь, пострадавших госпитализировали. В социальных сетях местные жители назвали нападавшего "турецким Брейвиком", который убил 77 человек в молодёжном лагере в Осло.

Для справки: во время Второй мировой войны сотни граждан Турции служили в 13-й добровольческой горнопехотной дивизии СС "Ханджар". Вместо касок они носили национальные шапки-фески, а отличительным знаком была рука, держащая под свастикой "короткий меч" — ханджар. В 1943 году дивизию благословил муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни.

В то же время подобный теракт является необычным, поскольку ранее теракты совершали или курдские сепаратисты, или ваххабитские фанатики.