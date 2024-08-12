Срочное задержание: житель Екатеринбурга пытался взорвать многоквартирный дом

10 августа пьяный житель Екатеринбурга решил взорвать четырёхэтажный дом на улице Коуровской. О том, как удалось предотвратить эту угрозу, сообщает "Царьград".
Все началось со звонка в городской центр психологической помощи "Форпост". Неизвестный сообщил, что он ушёл в запой, пьёт уже несколько дней, не может остановиться и планирует взорвать свою квартиру с помощью газа.
Полиция оперативно установила адрес звонившего, и Екатеринбурггаз отключил дом от газоснабжения. Подозреваемого вскоре задержали.
Когда силовики вошли в его квартиру, все конфорки на газовой плите были закрыты. Задержанного направили в психиатрическую больницу.
На сообщения о взрыве газа правоохранительные органы всегда реагировали оперативно, а после трагедии в Нижнем Тагиле относятся к подобным вызовам особенно внимательно. Напомним, что 1 августа в нижнетагильской пятиэтажке от взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек, ещё 10 человек погибли. Дом был настолько сильно поврежден, что его решено расселить.
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