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Срочное задержание: житель Екатеринбурга пытался взорвать многоквартирный дом

Житель Екатеринбурга задержан за попытку взорвать дом с помощью газа
1:17
Происшествия

10 августа пьяный житель Екатеринбурга решил взорвать четырёхэтажный дом на улице Коуровской. О том, как удалось предотвратить эту угрозу, сообщает "Царьград".

Житель Екатеринбурга задержан за попытку взорвать дом с помощью газа
Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Все началось со звонка в городской центр психологической помощи "Форпост". Неизвестный сообщил, что он ушёл в запой, пьёт уже несколько дней, не может остановиться и планирует взорвать свою квартиру с помощью газа.

Полиция оперативно установила адрес звонившего, и Екатеринбурггаз отключил дом от газоснабжения. Подозреваемого вскоре задержали.

Когда силовики вошли в его квартиру, все конфорки на газовой плите были закрыты. Задержанного направили в психиатрическую больницу.

На сообщения о взрыве газа правоохранительные органы всегда реагировали оперативно, а после трагедии в Нижнем Тагиле относятся к подобным вызовам особенно внимательно. Напомним, что 1 августа в нижнетагильской пятиэтажке от взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек, ещё 10 человек погибли. Дом был настолько сильно поврежден, что его решено расселить.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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