Морская афера на миллион: как севастопольский капитан "продавал" зачеты курсантам

Как сообщает издание argumenti. ru, севастопольский капитан организовал схему фиктивного прохождения морской практики курсантами училищ.
На летний период учащиеся были направлены на корабль для прохождения производственной практики по управлению морским судном. С капитаном был заключён трудовой договор на подготовку будущих моряков. Однако капитан решил не упустить возможность дополнительного заработка и предложил курсантам за 5000 рублей с человека получить зачет "автоматом". На это согласились более 20 человек, которые продолжали получать ежемесячную зарплату от государства.
Нанесённый капитаном ущерб Министерству обороны оценивается более чем в миллион рублей. К ответственности привлечены также и курсанты, участвовавшие в схеме.
Вопрос о моральной стороне подготовки будущих военных моряков даже не поднимается.
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