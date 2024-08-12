Морская афера на миллион: как севастопольский капитан "продавал" зачеты курсантам

Капитан в Севастополе устроил конвейер фиктивных зачетов для курсантов

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает издание argumenti. ru, севастопольский капитан организовал схему фиктивного прохождения морской практики курсантами училищ.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

На летний период учащиеся были направлены на корабль для прохождения производственной практики по управлению морским судном. С капитаном был заключён трудовой договор на подготовку будущих моряков. Однако капитан решил не упустить возможность дополнительного заработка и предложил курсантам за 5000 рублей с человека получить зачет "автоматом". На это согласились более 20 человек, которые продолжали получать ежемесячную зарплату от государства.

Нанесённый капитаном ущерб Министерству обороны оценивается более чем в миллион рублей. К ответственности привлечены также и курсанты, участвовавшие в схеме.

Вопрос о моральной стороне подготовки будущих военных моряков даже не поднимается.