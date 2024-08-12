В Москве задержали девушку с большим ассортиментом наркотиков

Полицейские в Москве задержали курьершу с большим грузом наркотиков

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники московской полиции остановили девушку, у которой при себе были обнаружены мефедрон, марихуана, кокаин, экстази, МДМА, прегабалин, кетамин, амфетамин, ЛСД и метадон. Создаётся впечатление, что она собрала все возможные виды наркотиков.

Фото: МВД Медиа

Сотрудники ДПС остановили автомобиль "Опель-Мокка" на Сигнальном проезде. За рулём была 31-летняя Варвара, которая заметно нервничала. Полицейские решили проверить автомобиль и обнаружили там целый набор наркотиков. Почти все виды запрещённых веществ были найдены в разных ёмкостях, пакетах и колбах.

Девушка везла наркотики в различных формах — от таблеток и порошков до шоколадок с каннабисом. Некоторые ёмкости были подписаны, вероятно, именами заказчиков. Варвару сразу же задержали, и в отношении неё было возбуждено дело по статье о незаконном обороте наркотических средств и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.