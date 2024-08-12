Ребёнок погиб в Москве, разбившись на угнанном автомобиле каршеринга

В Москве шалость подростков кончилась угоном автомобиля и ДТП с гибелью ребёнка

2:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве четверо школьников угнали автомобиль каршеринга и отправились на нём кататься. Однако далеко уехать им не удалось: подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел на газон, сбил дерево и врезался в дом. В результате аварии один из детей погиб.

Фото: rusargument.ru is licensed under Free More info

По информации издания "База", авария произошла 11 августа около четырёх часов утра. Автомобиль марки "Кашкай", за рулём которого сидел 15-летний подросток, врезался в многоэтажку в районе Южное Бутово. В этот момент в машине находились ещё трое 15-летних подростков и одна 13-летняя девочка. От удара один из подростков погиб, остальные были госпитализированы.

По предварительным данным, никто из детей не был пристёгнут. Как подросткам удалось угнать автомобиль, сейчас выясняют сотрудники полиции.

13-летний водитель каршеринга разогнал автомобиль до 145 километров в час и врезался в дом.

Перед тем как попасть в ДТП, школьники в течение трёх часов катались на машине и сделали несколько кругов по столичному району Бутово.

Около полуночи компания подростков смогла войти в аккаунт 27-летней Наилы С. и с его помощью угнать автомобиль. Сначала школьники ездили по району на небольшой скорости, но потом вошли во вкус.

Судя по данным приложения, перед аварией школьники разогнали "Кашкай" до 145 км/ч. В этот момент водитель не справился с управлением, и машину начало заносить. Он ударил по тормозам, но машину продолжало мотать, и в итоге она врезалась в дом. Один из несовершеннолетних пассажиров погиб, троих других госпитализировали. Подросток, находившийся за рулём, сбежал, но позже был схвачен.

Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.