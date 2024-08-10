Очередное военное преступление сионистского режима: Израиль нанёс удар по школе в Газе, есть погибшие и раненые
Израильские военные нанесли удар по сектору Газа: более 100 человек погибли, десятки получили ранения.
ЦАХАЛ выпустил три ракеты по школе во время утренней молитвы в лагере беженцев.
Большинство пострадавших находятся в критическом состоянии, среди них есть маленькие дети. Атака произошла в густонаселённом районе Аль-Дарадж, где находится лагерь беженцев.
Армия обороны Израиля утверждает, что удар был нанесён по боевикам ХАМАС, а в здании школы находился командный центр.
В официальном аккаунте ЦАХАЛ в соцсети Х (запрещённой в России) сообщается, что были уничтожены 20 боевиков, а информация о сотне погибших преувеличена.
Очередной теракт сионистского режима может усилить позиции сторонников решительной борьбы с Израилем.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.