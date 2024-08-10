Израиль нанёс преступный удар по школе в Газе, погибли сотни людей

Очередной теракт сионистов в Газе: была уничтожена школа, погибли больше 100 человек

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Очередное военное преступление сионистского режима: Израиль нанёс удар по школе в Газе, есть погибшие и раненые

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, CC BY-SA 3.0

Израильские военные нанесли удар по сектору Газа: более 100 человек погибли, десятки получили ранения.

ЦАХАЛ выпустил три ракеты по школе во время утренней молитвы в лагере беженцев.

Большинство пострадавших находятся в критическом состоянии, среди них есть маленькие дети. Атака произошла в густонаселённом районе Аль-Дарадж, где находится лагерь беженцев.

Армия обороны Израиля утверждает, что удар был нанесён по боевикам ХАМАС, а в здании школы находился командный центр.

В официальном аккаунте ЦАХАЛ в соцсети Х (запрещённой в России) сообщается, что были уничтожены 20 боевиков, а информация о сотне погибших преувеличена.

Очередной теракт сионистского режима может усилить позиции сторонников решительной борьбы с Израилем.