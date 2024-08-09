В Бразилии, в штате Сан-Паулу упал пассажирский самолёт

В бразильском штате Сан-Паулу произошло крушение самолёта, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. По информации телеканала CNN, в результате авиакатастрофы есть погибшие и пострадавшие.
Самолёт упал на жилые дома. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, это был пассажирский самолёт ATR-72, который следовал рейсом 2283 из города Каскавел в Гуарульюс. Воздушное судно рассчитано на перевозку 68 пассажиров.
Как сообщает CNN со ссылкой на Voepass, на борту самолёта находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. В момент крушения воздушное судно врезалось в несколько домов.
Согласно данным сервиса FlightRadar24, самолёт вылетел из Каскавела в 11:56 по местному времени и разбился в 13:22. В Гуарульюс он должен был прибыть в 13:30 по местному времени (19:30 по московскому времени).
По предварительным данным выживших в авиакатастрофе нет.
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