В Бразилии, в штате Сан-Паулу упал пассажирский самолёт

В Бразилии упал самолёт, все 62 пассажира и 4 члена экипажа погибли

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В бразильском штате Сан-Паулу произошло крушение самолёта, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. По информации телеканала CNN, в результате авиакатастрофы есть погибшие и пострадавшие.

Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Самолёт упал на жилые дома. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, это был пассажирский самолёт ATR-72, который следовал рейсом 2283 из города Каскавел в Гуарульюс. Воздушное судно рассчитано на перевозку 68 пассажиров.

Как сообщает CNN со ссылкой на Voepass, на борту самолёта находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. В момент крушения воздушное судно врезалось в несколько домов.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, самолёт вылетел из Каскавела в 11:56 по местному времени и разбился в 13:22. В Гуарульюс он должен был прибыть в 13:30 по местному времени (19:30 по московскому времени).

По предварительным данным выживших в авиакатастрофе нет.