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Дрон атаковал торговое судно у берегов Йемена: что скрывают власти

Инцидент у берегов Йемена: дрон атаковал торговое судно
0:51
Происшествия

У берегов Йемена был атакован торговый корабль с помощью дрона, сообщает "Царьград". Инцидент произошел в ночь на 9 августа примерно в ста километрах от порта Ходейда, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Инцидент у берегов Йемена: дрон атаковал торговое судно
Фото: Telegram by КБ МиС, PDM

На данный момент информация о нанесенном ущербе или пострадавших среди экипажа отсутствует.

Напомним, что большая часть йеменского побережья Красного моря контролируется хуситами, движением "Ансар Алла". Лидеры этого движения ранее заявили о поддержке Палестины и готовности атаковать суда, связанные с Израилем, включая как военные, так и гражданские корабли.

При этом хуситы заверили, что не намерены препятствовать свободе судоходства и не планируют нападать на корабли других государств.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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