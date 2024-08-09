Дрон атаковал торговое судно у берегов Йемена: что скрывают власти

У берегов Йемена был атакован торговый корабль с помощью дрона, сообщает "Царьград". Инцидент произошел в ночь на 9 августа примерно в ста километрах от порта Ходейда, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
На данный момент информация о нанесенном ущербе или пострадавших среди экипажа отсутствует.
Напомним, что большая часть йеменского побережья Красного моря контролируется хуситами, движением "Ансар Алла". Лидеры этого движения ранее заявили о поддержке Палестины и готовности атаковать суда, связанные с Израилем, включая как военные, так и гражданские корабли.
При этом хуситы заверили, что не намерены препятствовать свободе судоходства и не планируют нападать на корабли других государств.
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