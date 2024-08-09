Тайный хостел на заводе: как мигранты скрывались от закона в Екатеринбурге

Завод в Екатеринбурге стал пристанищем для нелегальных мигрантов

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Силовики накрыли лагерь нелегальных мигрантов в Екатеринбурге, сообщает "Царьград". Гастарбайтеры проживали на территории одного из заводов, где для них было организовано подобие хостела, как сообщили представители прокуратуры Свердловской области.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Нелегальное общежитие находилось в Сысертском городском округе. Иностранные рабочие занимались расфасовкой продуктов питания и ночевали в однoэтажном здании, где было несколько комнат. В каждой комнате проживало по пять человек. В здании также были оборудованы туалеты, душевая, столовая и кладовка. За порядком следили сами жильцы, что подтверждалось графиком дежурств, прикрепленным на стене в столовой.

При проверке документов выяснилось, что у рабочих отсутствуют патенты, необходимые для законной работы в России. Из 81 мигранта 68 человек были выдворены из страны. В отношении работодателя возбуждено уголовное дело.