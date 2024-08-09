Нападение цыган на многодетную семью: что скрывает глава района

Глава Иловлинского района разъясняет ситуацию после нападения цыган на соседа

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Иван Гель, глава Иловлинского района Волгоградской области, прокомментировал инцидент с налетом цыган на дом многодетной семьи в Иловле. Он опроверг информацию в соцсетях о возможной угрозе для жителей региона, возникшей после инцидента. По словам Геля, в поселке сохраняется спокойная обстановка, а конфликт между семьями был чисто бытовым и сейчас находится на рассмотрении у правоохранительных органов. Как сообщает novostivolgograda. ru, ранее происходило нападение цыган на соседа, связанное с конфликтом по поводу земельного участка.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова