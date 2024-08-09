Нападение цыган на многодетную семью: что скрывает глава района

Иван Гель, глава Иловлинского района Волгоградской области, прокомментировал инцидент с налетом цыган на дом многодетной семьи в Иловле. Он опроверг информацию в соцсетях о возможной угрозе для жителей региона, возникшей после инцидента. По словам Геля, в поселке сохраняется спокойная обстановка, а конфликт между семьями был чисто бытовым и сейчас находится на рассмотрении у правоохранительных органов. Как сообщает novostivolgograda. ru, ранее происходило нападение цыган на соседа, связанное с конфликтом по поводу земельного участка.
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