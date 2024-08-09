Экс-следователь в тюрьме: как 300 тысяч рублей перевернули его жизнь

Семь лет строгого режима: итог коррупционного скандала в Ставропольском крае

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае был осужден бывший старший следователь ОМВД России по Ипатовскому округу, обвиняемый в коррупции. В ходе проверки прошлой весной он предложил жителю Ставрополя, подозреваемому в отмывании денег, закрыть уголовное дело за 300 тысяч рублей. В момент передачи взятки сотрудника задержали, после чего суд приговорил его к семи годам в колонии строгого режима. Как сообщает источник newstracker. ru, ранее также была подана информация о судебном разбирательстве с сотрудницей Роспотребнадзора, обвиняемой в получении взятки продуктами в Ставропольском крае.

Фото: flickr.com by Харшлайт, CC BY 2.0