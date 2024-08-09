Бегал голым и кричал нацистский лозунг: в Санкт-Петербурге задержали "жертву мошенников"

В Петербурге задержали мужчину за демонстрацию нацистской символики

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге был задержан местный житель, который голым бегал по улице с криками "Слава Украине"* и "свобода Курску", сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Как выяснилось, мужчина стал жертвой телефонных мошенников с Украины. Они убедили его, что на него оформлены кредиты, и чтобы избежать финансовых потерь, он должен выполнить ряд заданий. В результате житель Санкт-Петербурга набрал настоящих кредитов и перевел деньги мошенникам. Затем, под их указаниями, он обклеился нацистской символикой и начал бегать по улице, надеясь таким образом "выманить" мошенников.

В итоге мужчина был задержан полицией и привлечен к ответственности за демонстрацию нацистской символики.

*лозунг признан Минюстом нацистским и запрещён в России