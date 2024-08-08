В Екатеринбурге 8 августа силовики провели рейд на Новой Сортировке, направленный на выявление мигрантов-нелегалов и ликвидацию незаконной уличной торговли фруктами и овощами.
Полиция и общественники обнаружили несколько нелегальных торговых точек, где продавцы без разрешения торговали продуктами прямо на улице. Продавцов задержали и отправили в спецприемник, а некоторые пытались скрыться, но были пойманы. В результате рейда были закрыты две торговые точки, сообщает "Царьград".
Прохожим разрешили бесплатно забирать оставшийся товар, что привело к возникновению давки, особенно среди пожилых людей.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.