Жители Екатеринбурга устроили давку из-за раздачи фруктов мигрантов-нелегалов

В Екатеринбурге задержали нелегальных торговцев фруктами

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге 8 августа силовики провели рейд на Новой Сортировке, направленный на выявление мигрантов-нелегалов и ликвидацию незаконной уличной торговли фруктами и овощами.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

Полиция и общественники обнаружили несколько нелегальных торговых точек, где продавцы без разрешения торговали продуктами прямо на улице. Продавцов задержали и отправили в спецприемник, а некоторые пытались скрыться, но были пойманы. В результате рейда были закрыты две торговые точки, сообщает "Царьград".

Прохожим разрешили бесплатно забирать оставшийся товар, что привело к возникновению давки, особенно среди пожилых людей.