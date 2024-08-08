Стало известно, кто и как спас Евгения Поддубного после покушения

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного обнаружил мирный житель Курской области Николай Рыльский.
"Был ранен, обожжен. На нем обгоревшая одежда… Я его постоянно просил что-то говорить… Передал ребятам его", – сказал он телеканалу "Россия".
Подробнее о чудесном спасении Поддубного после покушения расскажет Виталии Кармазин в эфире "Вести" в 20:00.
Автомобиль с Евгением Поддубным был атакован FPV-дроном вечером 7 августа. Машина взорвалась и сгорела на глазах у коллег Поддубного, но они не заметили, что Евгений выпрыгнул из горящего автомобиля и поспешно уехали.
Получивший тяжёлое ранение военкор остался лежать возле места покушения, и, возможно, скончался бы, если бы его не нашёл Николай Рыльский, который и передал его группе эвакуаторов.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.