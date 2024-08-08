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Стало известно, кто и как спас Евгения Поддубного после покушения

Военкора Евгения Поддубного после покушения нашёл и спас местный житель

0:56
Происшествия

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного обнаружил мирный житель Курской области Николай Рыльский. 

Военкора Евгения Поддубного после покушения нашёл и спас местный житель
Фото: Википедия by https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

"Был ранен, обожжен. На нем обгоревшая одежда… Я его постоянно просил что-то говорить… Передал ребятам его", – сказал он телеканалу "Россия".

Подробнее о чудесном спасении Поддубного после покушения расскажет Виталии Кармазин в эфире "Вести" в 20:00. 

Автомобиль с Евгением Поддубным был атакован FPV-дроном вечером 7 августа. Машина взорвалась и сгорела на глазах у коллег Поддубного, но они не заметили, что Евгений выпрыгнул из горящего автомобиля и поспешно уехали. 

Получивший тяжёлое ранение военкор остался лежать возле места покушения, и, возможно, скончался бы, если бы его не нашёл Николай Рыльский, который и передал его группе эвакуаторов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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