Маленькие монстры: детская банда сеет хаос в Нижегородской области

Семьи с детьми-инвалидами пострадали от действий малолетних вандалов в Арзамасе

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Арзамасе Нижегородской области фиксируются акты вандализма, совершаемые группой малолетних детей под руководством восьмилетнего лидера. Как сообщает newsnn.ru, молодые преступники отмечены за разбивание автомобильных стекол и поджоги интерьеров.

Фото: wikipediа by Senior Airman Tabatha Zarrella

"Из машины вытащили все из бардачка, все разбросали. Лобовое стекло разбито, заднее и правое пассажирское стекло тоже. Все внутренности выдернуты, пытались поджечь" — пострадавшие автовладельцы поделились последствиями вандализма

Ситуация особенно болезненна для семей с детьми-инвалидами, для которых автомобиль является не роскошью, а жизненной необходимостью.

"У нас ребенок-инвалид, понимаете, что нам нет возможности изыскать денег, чтобы купить другой автомобиль" — одна из пострадавших семей выразила своё отчаяние

Местные жители провели самостоятельное расследование, используя записи с камер наблюдения и показания свидетелей, и идентифицировали главаря — восьмилетнего мальчика, и других участников. Вся собранная информация была передана полиции.

Несмотря на множество заявлений, поданных с конца июля, уголовное дело не было возбуждено. Отделение ГУ МВД Нижегородской области заявило, что были проведены только "профилактические беседы" с подростками и их родителями.

Ранее эта же группа детей была задержана за угон автомобилей и ограбление пунктов выдачи заказов.