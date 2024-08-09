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Нападение на медучреждение в Екатеринбурге: стреляли в дневное время

В Екатеринбурге произошёл инцидент с обстрелом медицинского учреждения
0:43
Происшествия

В Екатеринбурге произошел инцидент с обстрелом поликлиники на улице Чкалова, 239. Как сообщает "Царьград", злоумышленники сделали несколько выстрелов прямо по окнам медицинского учреждения.

В Екатеринбурге произошёл инцидент с обстрелом медицинского учреждения
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin, CC BY-SA 3.0

По словам источника, из двора дома по адресу улица Чкалова, 239 было произведено два выстрела в окно отделения "Реабилитация доктора Волковой".

На данный момент дело находится в ведении правоохранительных органов. В четвертом отделе полиции подтвердили, что заявление о происшествии зарегистрировано, и сейчас проводится проверка всех деталей инцидента, а также организованы поиски стрелявших.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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