Нападение на медучреждение в Екатеринбурге: стреляли в дневное время

В Екатеринбурге произошёл инцидент с обстрелом медицинского учреждения

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге произошел инцидент с обстрелом поликлиники на улице Чкалова, 239. Как сообщает "Царьград", злоумышленники сделали несколько выстрелов прямо по окнам медицинского учреждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin, CC BY-SA 3.0

По словам источника, из двора дома по адресу улица Чкалова, 239 было произведено два выстрела в окно отделения "Реабилитация доктора Волковой".

На данный момент дело находится в ведении правоохранительных органов. В четвертом отделе полиции подтвердили, что заявление о происшествии зарегистрировано, и сейчас проводится проверка всех деталей инцидента, а также организованы поиски стрелявших.