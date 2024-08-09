В Екатеринбурге произошел инцидент с обстрелом поликлиники на улице Чкалова, 239. Как сообщает "Царьград", злоумышленники сделали несколько выстрелов прямо по окнам медицинского учреждения.
По словам источника, из двора дома по адресу улица Чкалова, 239 было произведено два выстрела в окно отделения "Реабилитация доктора Волковой".
На данный момент дело находится в ведении правоохранительных органов. В четвертом отделе полиции подтвердили, что заявление о происшествии зарегистрировано, и сейчас проводится проверка всех деталей инцидента, а также организованы поиски стрелявших.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.