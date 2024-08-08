Дети решили проверить плиту: стали известны подробности трагедии в Нижнем Тагиле

Названы новые подробности трагедии в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире на втором этаже, когда группа детей проверяла, выключена ли плита.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

Трое школьников — Полина, ее 15-летняя тезка, и первоклассник Денис, были в гостях у 14-летней Ани. Взрослых в квартире не было. Дети заметили запах газа и решили проверить плиту. Взрыв произошел, когда старшая девочка повернула переключатель, сообщает "Царьград".

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела детей. Единственной выжившей стала младшая Полина, которая находится в тяжелом состоянии в больнице.