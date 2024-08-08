Дети решили проверить плиту: стали известны подробности трагедии в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире на втором этаже, когда группа детей проверяла, выключена ли плита.
Трое школьников — Полина, ее 15-летняя тезка, и первоклассник Денис, были в гостях у 14-летней Ани. Взрослых в квартире не было. Дети заметили запах газа и решили проверить плиту. Взрыв произошел, когда старшая девочка повернула переключатель, сообщает "Царьград".
Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела детей. Единственной выжившей стала младшая Полина, которая находится в тяжелом состоянии в больнице.
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