Террористы из ВСУ расстреляли машину с беременной женщиной в Курской области.
28-летняя Нина Кузнецова, ожидавшая ребёнка, погибла в результате нападения ВСУ на Курскую область. Её муж Антон рассказал, как они с женой пытались спастись от обстрела.
Нина получила ранение и потеряла сознание. Антон спас её, отвёз в больницу, но врачи не смогли её спасти.
Свекор погибшей показал расстрелянную машину, в которой находились Нина, Антон и их сын.
Ранее сообщалось о гибели фельдшера и водителя скорой помощи в результате удара беспилотника ВСУ.
Украинские боевики попытались атаковать Курскую область, но были уничтожены: 260 националистов и 50 единиц бронетехники.
Российские военные нанесли поражение резервам националистов в девяти населённых пунктах Сумской области.
В результате атаки боевиков пострадали 24 человека.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.