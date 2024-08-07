Террористы из ВСУ осуществляют военные преступления в Курской области

В Курской области боевики расстреляли машину с гражданскими лицами

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Террористы из ВСУ расстреляли машину с беременной женщиной в Курской области.

28-летняя Нина Кузнецова, ожидавшая ребёнка, погибла в результате нападения ВСУ на Курскую область. Её муж Антон рассказал, как они с женой пытались спастись от обстрела.

Нина получила ранение и потеряла сознание. Антон спас её, отвёз в больницу, но врачи не смогли её спасти.

Свекор погибшей показал расстрелянную машину, в которой находились Нина, Антон и их сын.

Ранее сообщалось о гибели фельдшера и водителя скорой помощи в результате удара беспилотника ВСУ.

Украинские боевики попытались атаковать Курскую область, но были уничтожены: 260 националистов и 50 единиц бронетехники.

Российские военные нанесли поражение резервам националистов в девяти населённых пунктах Сумской области.

В результате атаки боевиков пострадали 24 человека.