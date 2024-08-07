Бойцы СОБРа повязали подозреваемого в нападении на пограничников

"Страшная месть": жениха жёстко схватили силовики прямо во время свадьбы

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На свадьбе жителя Благовещенска, Амурской области, произошёл неожиданный и запоминающийся инцидент. Во время церемонии росписи в загсе жениха задержали по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений местным пограничникам.

Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

По информации, полученной от источника, 29-летний Павел (имя изменено) незадолго до свадьбы гулял со своей возлюбленной по городу и встретил группу подвыпивших людей, которые отмечали День пограничника. Между ними произошёл конфликт, в результате которого Павел нанёс ножевое ранение одному из участников встречи. После этого он скрылся вместе со своей невестой. Потерпевший был пограничником.

Сегодня напавшего задержали прямо в загсе. Сотрудники СОБР ворвались внутрь, задержали молодого человека и доставили его в отделение полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.