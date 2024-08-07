Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
При потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся
Что нужно знать о перевозке колбасы в самолёте
3 эффективных способа избавиться от сорняков на даче
США проявляют лицемерную озабоченность в связи с ситуацией в Курской области
Организаторы Игр-2024 в очередной раз отменили тренировочный заплыв в Сене
Автомобильные ароматизаторы могут содержать опасные химикаты
Инвестор Ходченков рассказал, как можно купить жильё, не беря ипотеку
Блогер Андрей Куршин* осуждён на 6,5 лет за фейки о русской армии
Войсковые резервы армии РФ уже находятся в Курской области
Бойцы СОБРа повязали подозреваемого в нападении на пограничников

"Страшная месть": жениха жёстко схватили силовики прямо во время свадьбы

0:57
Происшествия

На свадьбе жителя Благовещенска, Амурской области, произошёл неожиданный и запоминающийся инцидент. Во время церемонии росписи в загсе жениха задержали по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений местным пограничникам.

"Страшная месть": жениха жёстко схватили силовики прямо во время свадьбы
Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

По информации, полученной от источника, 29-летний Павел (имя изменено) незадолго до свадьбы гулял со своей возлюбленной по городу и встретил группу подвыпивших людей, которые отмечали День пограничника. Между ними произошёл конфликт, в результате которого Павел нанёс ножевое ранение одному из участников встречи. После этого он скрылся вместе со своей невестой. Потерпевший был пограничником. 

Сегодня напавшего задержали прямо в загсе. Сотрудники СОБР ворвались внутрь, задержали молодого человека и доставили его в отделение полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов Любовь Степушова ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Последние материалы
3 эффективных способа избавиться от сорняков на даче
США проявляют лицемерную озабоченность в связи с ситуацией в Курской области
Организаторы Игр-2024 в очередной раз отменили тренировочный заплыв в Сене
Автомобильные ароматизаторы могут содержать опасные химикаты
Инвестор Ходченков рассказал, как можно купить жильё, не беря ипотеку
Блогер Андрей Куршин* осуждён на 6,5 лет за фейки о русской армии
Войсковые резервы армии РФ уже находятся в Курской области
"Страшная месть": жениха жёстко схватили силовики прямо во время свадьбы
Владимир Путин представил вторжение ВСУ в Курскую область как опасную провокацию
Топ-3 направлений для российских покупателей недвижимости в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.