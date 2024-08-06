В Москве мужчина наказал себя за ссору с любимой выстрелом в ногу

"Совестливый самострел": москвич прострелил себе ногу за удар по возлюбленной

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Москвич, мучимый угрызениями совести, выстрелил себе в ногу из пневматического пистолета. Накануне он в ссоре ударил свою девушку.

"Поводом для ссоры стало старое несмешное видео, над которым смеялась Варвара. Непонятно, отчего настолько сильно взбесился Виктор, но он зачем-то сильно пнул любимую по ноге. Девушке было больно — она даже подозревала перелом", — говорится в публикации Telegram-канала Baza.

Мужчине было настолько стыдно за свой поступок, что на следующий день он выстрелил себе в ногу в ванной комнате. Он использовал пневматический пистолет и выстрелил в ту ногу, которой ударил свою возлюбленную.

Пришлось вызвать скорую помощь. Мужчине оказали первую помощь на месте, но от госпитализации он отказался. Через несколько дней ему стало больно, и он сам пришёл в больницу, чтобы извлечь пулю из стопы.

Гораздо почётнее было бы пострадать на фронте, чем от собственной импульсивности.