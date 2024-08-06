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Школьники, пинавшие пенсионерок для записи на видео, раскаялись в содеянном

Инцидент с избиением пенсионерок школьниками в Канске исчерпан

0:49
Происшествия

Школьники, которые пинали пенсионерок в Канске, принесли им извинения и предложили свою помощь по хозяйству.

Инцидент с избиением пенсионерок школьниками в Канске исчерпан
Фото: flickr.com by Comrade King from Greater Copenhagen Region, Denmark, Scandinavia., CC BY-SA 2.0

Ранее сообщалось, что дети проявляли агрессию по отношению к пожилым женщинам и снимали это на видео. Ролик быстро распространился в социальных сетях, и им заинтересовались в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

Выяснилось, что главным участником инцидента был 13-летний подросток, ученик восьмого класса.

Мать школьника, снимавшего происходящее на камеру, рассказала изданию, что её сыну устроили настоящую травлю. Он лично не наносил побои женщинам, а лишь снимал происходящее на видео. Мать не одобряет поступок своего ребёнка и узнала о произошедшем из СМИ.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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