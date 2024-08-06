Школьники, которые пинали пенсионерок в Канске, принесли им извинения и предложили свою помощь по хозяйству.
Ранее сообщалось, что дети проявляли агрессию по отношению к пожилым женщинам и снимали это на видео. Ролик быстро распространился в социальных сетях, и им заинтересовались в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
Выяснилось, что главным участником инцидента был 13-летний подросток, ученик восьмого класса.
Мать школьника, снимавшего происходящее на камеру, рассказала изданию, что её сыну устроили настоящую травлю. Он лично не наносил побои женщинам, а лишь снимал происходящее на видео. Мать не одобряет поступок своего ребёнка и узнала о произошедшем из СМИ.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.