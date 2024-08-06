Несколько дней в одной квартире с мёртвым телом: в Екатеринбурге женщина удивила полицейских

В Екатеринбурге женщина несколько дней прожила в квартире с мёртвым телом

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге 46-летняя жительница Светлана несколько дней жила в квартире с мертвым сожителем, не зная, как вызвать экстренные службы. Она пыталась обратиться за помощью к соседям, но никто не открыл дверь.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

В квартире не было нарушений порядка и следов борьбы, а давность смерти мужчины составила 1-2 суток, сообщает "Царьград".

Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых сообщил, что при входе в квартиру было обнаружено, что женщина сильно пьяна. После того как она протрезвела, ее проверили на детекторе лжи. Признаков криминального характера смерти пока не обнаружено.