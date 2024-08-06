В Екатеринбурге 46-летняя жительница Светлана несколько дней жила в квартире с мертвым сожителем, не зная, как вызвать экстренные службы. Она пыталась обратиться за помощью к соседям, но никто не открыл дверь.
В квартире не было нарушений порядка и следов борьбы, а давность смерти мужчины составила 1-2 суток, сообщает "Царьград".
Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых сообщил, что при входе в квартиру было обнаружено, что женщина сильно пьяна. После того как она протрезвела, ее проверили на детекторе лжи. Признаков криминального характера смерти пока не обнаружено.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.